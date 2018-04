Ulovlig overhaling gik galt: Bilist ramte traktor

Varde: En 61-årig mand kom ikke til skade, da han ramte en traktor under et forsøg på overhaling på Nymindegabvej ved Grydvad, lidt nordvest for Varde. Men han kan efter alt at dømme se frem til en sigtelse for at overhale ulovligt.

Manden kørte mod Nørre Nebel og forsøgte at overhale traktoren, selv om der er dobbelte spærrelinjer, fuldt optrukket, på vejstrækningen. Det lykkedes imidlertid ikke, og manden ramte bagenden af traktoren i stedet for at køre forbi.

Traktoren blev kørt af en 63-årig mand, som heller ikke kom til skade.

Sammenstødet skete fredag omkring klokken 15.42.