Uhumske og urolige teenagere kan lukke ventesal: Der lugter forfærdeligt af hash

Mulig sommerlukning

På et bestyrelsesmøde i Vestbanen i maj er der stor sandsynlighed for, at der træffes et beslutning om at lukke ventesalen i Oksbøl i sommeren.Oplægget er, at et eksisterende halvtag vil blive afskærmet med vægge.



Direktør for Vestbanen, Jens Kristian Ørnskov, oplyser, at der så vil være i overvejelserne at genåbne ventesalen efter sommeren, så passagerne kan holde varmen i vinterhalvåret.