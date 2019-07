Udvisningsdømt udlænding: Plakatfuld 32-årig brød ind med økse og faldt i søvn i Gittes soveværelse

Gitte og manden gik ind og kunne konstatere, at alt var gennemrodet. Gittes mand, Anders, gik derpå op på førstesal og kunne observere, at der lå en meget fuld mand i soveværelset. Han var faldet i søvn ved siden af sengen - og var altså ret ufarlig.

Han har været udvist

Det viste sig at indbrudstyven er en 32-årig litauer, som i 2012 fik en udvisningsdom. Den er nu udstået, så manden var lovligt i Danmark. Manden blev nemlig udvist i seks år.

Politikommissær Ole Hillerup fra Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at politiet fremstiller manden for en dommer - i et grundlovsforhør - som skal afholdes inden for 24 timer.

- Jeg ved endnu ikke, om vi går efter en straksdom eller en varetægtsfængsling, siger Ole Hillerup.

Manden havde samlet nogle ting, som politiet formoder var tyvekoster, som han ville have med - hvis han altså ikke var faldet i søvn.