Agerbæk: Mandag den 3. juni kl. 16 åbner Udviklingsrådet Helle Øst et nyt mekka for iværksættere og erhvervsdrivende i den tidligere andelskasses bygning midt på torvet i Agerbæk. Under navnet PowerTower Helle vil nye og eksisterende virksomheder få tilbud om rådgivning, mentorordning og kursus i forretningsudvikling fra erhvervsforeningen ProVarde.

Den officielle åbning af PowerTower Helle foretages af borgmester Erik Buhl, der klipper den røde snor til bygningen, der er blevet indrettet med god plads i en pakkeløsning med inventar, facadeskiltning, internet, lys, varme og rengøring. Det vil endda være til en meget overkommelig pris, hedder det i en pressemeddelelse fra erhvervsambassadør Jørgen Madsen.

PowerTower Helle er resultatet af et samarbejde på tværs af byerne i Helle Øst, der udgøres af Årre, Starup, Fåborg, Agerbæk, Hjortkær og Vrenderup. Her arbejdes der på, at der kan etableres afdelinger af PowerTower Helle i Rådhuset i Årre og i Naturhuset i Tofterup.