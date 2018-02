Udviklingsråd og skolebestyrelser skal diskutere skoledistrikter

De nye distrikter blev foreslået i nogle høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur, men det har vist sig, at der ikke er lokal enighed om det. Nu bliver udviklingsrådene for Helle Øst og Helle Vest samt de relevante skolebestyrelser bedt om sammen at finde en fælles holdning.

Roust/Vrenderup: Der er mange holdninger til, hvilket skoledistrikt børnene i Roust-området og i Vrenderup burde høre til. Det har Udvalget for Børn og Læring fundet ud af ved at sende et forslag til nye distrikter i høring.

Uenighederne

Roust-området blev foreslået flyttet fra Næsbjergs skoledistrikt til Årre, fordi Årre Skole er tættere på. Men mange borgere ønsker ikke deres børn til Årre. Nogle synes, de har en tættere tilknytning til Næsbjerg, men det spiller også ind, at overbygningsskolen for Årre ligger i Agerbæk, som er længere fra Roustområdet end Næsbjerg Skole, der har alle klassetrin op til 9. klasse. Det er Initiativgruppen vedrørende Skoledistriktet i Roust og Rudholm, der stod bag forslaget om et nyt skoledistrikt, og denne gruppe foreslår nu, at kun Rudholm og Roust By bliver flyttet til Årres skoledistrikt, mens resten forbliver i Næsbjergs.

Vrenderup er i dag en del af Agerbæks distrikt, og nogle ønsker, det forbliver sådan. Der er dog også forældre, der ønsker deres børn i Nordenskov eller Næsbjerg Skole. Der har været et forslag om, at Vrenderup bliver et område udenfor distrikterne, hvor man selv kan vælge skole, men lovgivningsmæssigt skal et område tilhøre et skoledistrikt.