Udvidelse til 40 millioner: Blåbjerg Biogas er klar til at give hele landet gas

Blåbjerg Biogas A.m.b.a. ønsker at udvide anlægget for 40 millioner kroner, så biogassen kan sendes ud i naturgasnettet.

For at det kan ske, skal Blåbjerg Biogas i første omgang investere 40 millioner kroner i nye anlæg på den eksisterende grund. Forventningen er, at det vil være klar til brug i løbet af næste år. Blandt andet et anlæg, der raffinerer biogassen til at kunne anvendes i naturgasnettet. Noget som også Outrup Biogas og Ølgod Bioenergi har investeret i.

I stedet har de 36 andelshavere bag Blåbjerg Biogas, der blev opført i 1996, uden de større armbevægelser løbende udvidet anlægget til at producere mere biogas, så både Nørre Nebel by, Seawest og Nymindegablejren i dag luner sig med gyllen fra køer og svin.

Ny virksomhed?

I forbindelse med planerne øges muligheden for at kunne modtage 365.000 tons gylle, industri- og madaffald og fast biomasse i form af dybstrøelse mod i dag 210.000 tons. Allerede i dag anvender Blåbjerg Biogas madaffald, som de modtager fra henholdsvis Fyn og Holsted. Så selve produktionsmetoden ændres ikke væsentligt.

Og som en del af planerne, er der også lagt op til, at en ekstern virksomhed kan bygge et oparbejdningsanlæg til madaffald. Et behov, som øges i takt med, at alle landets kommuner skal til at sortere deres madaffald fra.

- Det kunne være fint, at Varde Kommune fik et anlæg i stedet for at køre til Langtbortistan, siger John Pedersen.