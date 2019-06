Udvalgsformand slår fast: Der er ingen beslutning om lukning af kulturhus

Der er frigivet penge til at bygge et kulturhus på skolen, der ligger på venstre side af vejen. Men det betyder ikke nødvendigvis, at kulturhuset, der ligger på højre side af vejen, skal lukke. Byrådet kan senere beslutte, at pengene skal bruges anderledes, forklarer udvalgsformand Peder Foldager (V). Arkivfoto: John Randeris

Henrik Vej Kastrupsen (L) var i tvivl om, hvorvidt det er besluttet at lukke kulturhuset i Nørre Nebel, når det er indstillet til byrådet at frigive penge til at ombygge skolen i Nørre Nebel, så det kan rumme kulturhus. Men udvalgsformand slår fast, at frigivelsen kun sker af praktiske årsager.

Nørre Nebel: Gruppeformand Henrik Vej Kastrupsen (L) har undret sig over, hvorfor byrådet skal frigive penge til at ombygge Blåbjergskolen i Nørre Nebel, så det kan rumme et kulturhus, når det endnu ikke er besluttet at nedlægge det nuværende kulturhus. Det fik ham til at spørge til de ansvarlige udvalgsformænd, om beslutningen reelt allerede er truffet. Men nu kommer der er klart svar fra udvalgsformand Peder Foldager (V), der er formand for børn og læring: - Der er ikke truffet nogen beslutning. - Hvis det ikke bliver til noget med at flytte kulturhuset, så gemmer vi pengene til en anden løsning. Han forklarer, at pengene bliver frigivet af praktiske årsager. Så kan arbejdet med den del af skolen, der ikke skal rumme et eventuelt kulturhus, komme i gang, og byrådet skal ikke frigive penge igen, hvis den øvrige del af projektet bliver til noget.

Problemer med kommunikationen Henrik Vej Kastrupsen kritiserer også kommunikationen i sagen. Han kalder kommunikationen for kluntet og atypisk. Til det siger Peder Foldager: - Jeg er enig så langt, at vi fik startet processen forkert, og det gør selvfølgelig, at tingene bliver lidt svære at forstå. Så på den måde har han ret. Vi måtte kickstarte processen her i februar og marts. Det er jeg brandærgerlig over, at det ikke kom på land på den rigtige måde fra starten af, men nu kører der en proces, og som jeg hører det, så er den i god gænge. Jeg synes, vi skal glæde os over, at vi er kommet på rette spor igen.