Udvalgsformand ser sundhedshus som uundgåeligt

Varde: Udviklingen går i retning af, at flere sundhedstilbud bliver placeret lokalt, og derfor bliver Varde Kommune formentlig tvunget til at få sig et sundhedshus på et tidspunkt. Samtidig har kommunen brug for læger, og også her kan et sundhedshus være et vigtigt lokkemiddel. Det mener Tina Agergaard Hansen (DF), formand for social og sundhed.

- Når man ligesom ved, at opgaven på en eller anden måde kommer til at lægge herude, så kunne ønsket være - kunne jeg ønske i hvert fald - at man på en eller anden måde får landet den her, siger hun.

Hun siger dog klart, at det kræver vilje i byrådet.

- Man kan sagtens vælge at neglegere opgaven, og jeg vil have fuld respekt for det, hvis man vælger at sige, at det ikke er lige nu, vi skal det her. Men det vil fremadrettet være ærgerligt, hvis man ikke på en eller anden måde kommer i gang og får et eller andet etableret.

- Lige nu er alt i spil. Intet er bestemt. Intet er aftalt. Det bliver spændende den næste måned.