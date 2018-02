Udvalgsformand: Skoledistrikter ligger fast

Dermed ligger det fast, at der vil være et skoledistrikt, hvor cirka hver fjerde elev er tosproget.

Varde Kommune: Frelloskolen får markant flere tosprogede børn end Lykkesgårdskolen. Årsagen er, at der er foreslået nogle skoledistrikter, hvor Arnbjergparken, gågaderne og Kærvej bliver de nye grænser. Syd for disse veje er der ikke lige så mange tosprogede som nord for vejene.

Tror ikke på negativ spiral

Peder Foldager kan ikke se for sig, at der i Varde vil ske en negativ spiral, som det er sket for Bakkeskolen i Esbjerg. Her fortæller skolebestyrelsesformand Peter Kent Starup, at ved 25 procent tosprogede børn, begyndte de ressourcestærke, danske forældre at vælge andre skoler.

En af årsagerne er den rent praktiske, at det simpelthen vil være begrænset, hvor mange forældre der kan flytte deres børn til Lykkesgårdskolen: Når der er et bestemt antal elever i hver klasse, så bliver der nemlig lukket for flere elever udefra. I øjeblikket er det ved 23 elever, hvilket dog måske bliver forhøjet i Varde by.