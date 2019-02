Udvalgsformand: - Hjertecentret er en unik bygning til sundhedshus

Billedet er fra, da hjertecentret var i brug. Der kommer næppe operationer i bygningen igen, men der er tanker om akutstuer for syge, der ikke behøver at komme på sygehuset. Arkivfoto: John Randeris

Hjertecentret bliver til sundhedshus, hvis staten vil betale det meste af regningen gennem en pulje. Tina Agergaard Hansen tror på det, fordi hjertecentret er så "utroligt ideelt" som sundhedshus.

Varde: Varde Kommune planlægger at købe det tidligere Hjertecenter Varde og bruge det som sundhedshus. Kommunen meldte torsdag morgen ud, at den har givet et betinget købstilbud på 16,5 millioner kroner. Købet går igennem, hvis kommunen får del i en pulje fra Sundheds- og Ældreministeriet. Staten skal bidrage med mere end de 16,5 millioner kroner, fordi der også er brug for penge til ombygning og inventar. Tina Agergaard Hansen (DF) tror på, at kommunen får de nødvendige midler. - Hjertecentret er en unik bygning som sundhedshus. Det er nærmest indrettet, fordi det var privathospital før, lige efter bogen, siger hun. - Så det vil vægte i vores ansøgning. Vi står både med et godt forarbejde og med en købsaftale på et utroligt ideelt sted til et sundhedshus.

Det, vi kan høre på de yngre læger, er, at de efterspørger det her sundhedsfællesskab. De efterspørger at kunne have kollegial sparring, så det er ikke de her enmandspraksisser. Tina Agergaard Hansen (DF) tror, sundhedshuset kan tiltrække læger til Varde

Samler tingene Tina Agergaard Hansen mener, at sundhedshuset bliver en fordel for borgerne. - Det gode for dig som borger er, at tingene er samlet. Det vil sige, at hvis du skal have taget en blodprøve, så kan du gå ind lige ved siden af. Skal du have taget et røntgenbillede af din hånd, så kan du gå ind til den anden side. Det vil gøre, at lægen er lige rundt om hjørnet, så har du et spørgsmål eller noget, du skal have tilset, så har du mulighed for det, siger hun. Hendes eksempler skal kun ses som netop eksempler, da det endnu ikke er helt klarlagt, hvad der skal være i bygningen.

Mere end et hospital Det er meningen, at sundhedshuset på sigt skal have både et rehabiliteringsafsnit og akutstuer. Rehabilitering er for folk, der har været indlagt og har brug for genoptræning. Akutstuer er for folk, der i dag bliver indlagt på hospitalet, men i det store hele kun har brug for en behandling, der kan klares af kommunale sygeplejersker. Det er lidt en tilbagevenden til de små sygehuse? - Ja, men det her er meget, meget mere og andet end de små sygehuse, svarer Claus Fjeldgaard, direktør for social og sundhed. Det "andet" er, at sundhedshuset skal bidrage til bedre samarbejde mellem kommune, region og læger.