Udvalgsformand: Det er fornuftigt at lade bussen i Søndermarken køre

Varde: Forældre har ingen grund til at frygte, at deres børn ikke kan komme ud at køre med Columbus, der er en bus tilknyttet Søndermarken, en børnehave i det sydlige Varde. Sådan er budskabet fra udvalgsformand Peder Foldager (V).

Der er det særlige ved Columbus, at bussens 20 pladser tæller med i Søndermarkens normering. Der er altså plads til 20 flere børn i børnehaven, fordi Søndermarken ejer bussen.

Børneuniverset, der er en samling af to børnehaver i Varde og Hedevang i Alslev, har i to høringssvar fra henholdsvis MED-udvalget og bestyrelsen foreslået at sløjfe bussen. I bestyrelsen og MED-udvalget sidder både forældre, ledere og medarbejdere fra de tre institutioner. Ifølge deres høringssvar mener de, at buslukningen kunne frigive nogle penge til andre børnehaver i kommunen.