Udvalgsformænd skal sidde i styregruppe

Varde: Det bliver to udvalgsformænd, Peder Foldager (V) og Tina Agergaard Hansen (DF), der skal sidde i styregruppen for arbejdet med at omdanne Sct. Jacobi Skole til en ny specialskole og -børnehave. Holger Grumme (R) stillede forslag om, at Sandie Eis Ravn (S) skulle med i styregruppen i stedet for Tina Agergaard Hansen, men det blev nedstemt.

Den nye skole og børnehave skal åbne i 2021. På det tidspunkt åbner Frelloskolen, og de nuværende elever bliver fordelt på Frelloskolen og Lykkesgårdskolen. Det er ikke bestemt, hvad den nuværende Sct. Jacobi Skole skal hedde.