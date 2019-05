Udvalg vil give Hans Jørgen og de andre i Blåvand lov at hjælpe mere

God løsning

De frivili er en del af førstehjælperordningen Danmark Redder Liv, hvor de rykker ud til blandt andet hjertestop. Gruppen vil gerne hjælpe til ved alvorlig sygdom og akutte ulykker.

Præhospitaludvalget i Region Syddanmark har nu indstillet til regionsrådet, at akuthjælperordningen i Blåvand bliver en realitet. For den frivillige akuthjælperordning er en god løsning for en by som Blåvand, siger formand for Præhospitaludvalget, Mads Skau (V) i en pressemeddelelse fra regionen: - Jeg bliver simpelthen så glad, når der er mennesker, der ønsker at tage et medansvar i deres lokalområde. Når vi har en gruppe mennesker, der er så dedikerede førstehjælpere som dem i Blåvand, så giver det også god mening, at vi hjælper dem til at varetage de frivillige opgaver, som både vi og de mener, at de kan håndtere, siger han.