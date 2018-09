Udvalg går mod forvaltningen og vil ikke tillade større sommerhuse ved Kvie Sø

Kvie Sø: For efterhånden en del år siden tillod Varde Byråd et nyt sommerhusområde ved Kvie Sø. Der er indtil nu opført 15 ud af 54 mulige sommerhuse i det nye sommerhusområde.

Lokalplanen tilsiger, at bebyggelsesprocenten er 12. Men ejeren af Sømosen 20 har ansøgt om dispensation til at bygge et sommerhus, der er 30,5 kvadratmeter større, end reglerne tillader. For at imødekomme dette ønske skulle bebyggelsesprocenten øges til 15, hvilket sommerhusejere i området har modsat sig. Men forvaltningen indstillede en dispensation til det ansøgte.

Men det siger et enigt plan- og teknikudvalg nej til.

- Vi vil ikke have det bøvl. Vi fastholder bebyggelsesprocenten, siger Preben Friis-Hauge.

Han begrunder afslaget med, at en dispensation vil skabe præcedens.

- Så vil de også have lov i Blåvand og Henne. Så vi har valgt at gå imod forvaltningens indstilling, siger Preben Friis-Hauge.