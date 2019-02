Varde Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommuner samler sin turistindsats. Det betyder, at ProVarde kun skal arbejde med erhvervsfremme, og groft sagt betyder det, at selskabet kun skal være halvt så stort.

Dertil hører, at ProVarde i dag driver Blåvandshuk Fyr, der har indtægter for cirka en million kroner. Fyret vil med al sandsynlighed blive overdraget til destinationssamarbejdet.

Det vil altså sige, at der som sådan ikke er noget, der forsvinder. Der vil stadig være den samme turisme- og erhvervsfremme som i dag, men det bliver i to selskaber i stedet for ét.

Varde: Inden slutningen af 2020 forsvinder cirka halvdelen af økonomien og medarbejderne i ProVarde. I dag er det nemlig både en erhvervs- og turismeforening, men hele turistdelen er ved at blive flyttet over i et nyt destinationssamarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune.

Finn Erik Kristiansen forklarer, at i dag arbejder hans medarbejdere både med turisme og erhverv.Frem mod oprettelsen af det nye destinationssamarbejde vil han gøre ProVarde mere siloopdelt, så de, der flytter til det nye destinationssamarbejde, kun arbejder med turisme, og de, der bliver i ProVarde, kun arbejder med erhverv. Det er usikkert, om nogle af medarbejderne i det nye destinationssamarbejde skal dele kontorer med ProVarde eller ej. ProVarde har lige fået nye lokaler. Finn Erik Kristiansen siger, at lokalerne er fleksible, så der kan skrues både op og ned for antallet af skriveborde.

På grund af tvang

Der er ikke noget stort ønske om at splitte ProVarde op. Det er lovbestemt, at turismeindsatsen skal samles i 15-25 selskaber. Borgmester Erik Buhl erkender blankt, at turismen næppe var blevet flyttet ud af ProVarde, hvis det ikke var for den nye lovgivning.

Alligevel møder det ingen hård kritik fra Finn Erik Kristiansen, der som direktør for ProVarde nu må se frem til at skulle være chef for en noget mindre biks.

- Set fra min egen stol og mit eget perspektiv er jeg ked af det, fordi jeg synes, vi har en god organisation i ProVarde. Det vil vi også have fremover, men vi bliver en anden udgave af os selv. Men set med destinationsbriller kan jeg godt se, at det giver mening. Det er meget vigtigt for en destination, at man ser det i et gæsteperspektiv, og vi ved godt, at hvis der er noget, gæsterne er fuldstændigt ligeglade med, så er det kommunegrænser. De ser det samlede Vesterhav, siger han.