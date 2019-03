Uanset valgresultat: Socialdemokratiet baner vejen for vejudvidelsen til Varde

Socialdemokratiet bakker op om, at der sættes 400 millioner kroner af til en udvidelse af hovedvejen mellem Korskro og Varde.

Som fodbolddommer oplever han selv på sin egen krop, hvor trafikeret hovedvej 11 er om især lørdagen. Der er bilkøer, lige så langt øjet rækker. Og det er næsten umuligt for de lokale at komme ud på vejen. En trafik, som øges i takt med de langt flere turister.

- Det er en opgradering, som, vi mener, er på sin plads. Der er rigtig meget på spil. Det handler om erhvervsudvikling og bosætning, siger folketingsmedlem Troels Ravn (S), der i efteråret sammen med Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg besøgte Varde for at høre om problematikken.

Varde/Esbjerg: Senest om tre måneder skal der være afholdt folketingsvalg. Men selv hvis blå blok mister flertallet og regeringsmagten, så vil Socialdemokratiet bakke op om store dele af Regeringens og Dansk Folkepartis trafikplan, som blev fremlagt onsdag. Det er en samlet plan for 112 milliarder kroner i investering i både vejnet og jernbaner til 2030.

En udvidelse af hovedvej 11 behøver ikke nødvendigvis at betyde, at vejen gøres bredere med eksempelvis en vejbane til en 2+1 vej. En mulighed er også at bygge en helt ny vej. Vejdirektoratet skal belyse mulighederne via en miljøkonsekvensrapport. Det vil ske i et tæt samarbejde med Esbjerg og Varde kommuner.

For den nye trafikplan gør op med tidligere tiders prioritering. Ifølge ham er der i mange år brugt 90 procent på jernbanerne. Men i den nye trafikplan er der sat 61 milliarder af til vejene og 51 milliarder af til jernbanerne.

Og han håber, at den fremlagte trafikplan til 112 milliarder kroner bliver en væsentlig del af det kommende folketingsvalg.

En rigtig god dag

Den lokale folketingskandidat Claus Christensen (V) har selv i flere år slået på tromme for en udvidelse af hovedvej 11. Og han glæder sig naturligvis over, at der nu er sat penge af.

- Nu tror jeg, at det bliver til noget. Det er en rigtig god dag for området, siger Claus Christensen, der dog gerne havde set, at udvidelsen af hovedvejen var sket lidt hurtigere end i 2024.

Han hilser med vestjyske øje mere end velkommen, at der sættes flere penge af til nye veje og vejudvidelser på bekostning af mere jernbane.

- Hvor afstandene er store, er vi nødt til at have et bedre vejnet, mens det i storbyerne giver god mening med mere kollektiv trafik, siger Claus Christensen.