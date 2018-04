Tyverisikring var forgæves: Lamper stjålet fra sommerhus

Blåvand: En sommerhusejer fra Sjælland havde ellers taget de to lamper designet af Arne Jacobsen ned og lukket dem inde i et skab, så de ikke var synlige. Den form for tyverisikring hjalp imidlertid ikke.

Der var nemlig indbrud i et sommerhus på Hestehaven i Blåvand. Her forsvandt de to lamper til en værdi på 12.000 kroner.

Indbruddet fandt sted i perioden februar/marts og blev anmeldt tirsdag. Indbruddet foregik via et vindue.