Tyveri gennem åbent vindue: Der forsvandt værdier for 140.000 kroner fra sommerhus

Blåvand: Et åbent vindue i en halv time i et sommerhus lørdag eftermiddag blev dyrt. Det åbne vindue blev nemlig benyttet til et stort tyveri fra sommerhuset, der ligger på Sandtoftevej i Blåvand. Sommerhuset var midlertidigt forladt - uden at vinduet blev lukket.

Der blev klippet en PH-lampe ned. Der blev stjålet yderlige to bordlamper samt to standerlamper - også PH.

Der blev også stjålet tasker og sko i mærket Louis Vuitton, der blev stjålet lysestager - Georg Jensen, armbåndsur, solbiller, en grøn pelsjakke i mærket Polar og en abefigur, Kay Bojesen. Samlet er den anslåede værdi for tyvekosterne cirka 140.000 kroner.

Tyveriet skete mellem klokken 15.45 og 16.15 lørdag.

Et vidne så kort efter tyveriet en mand på Sandtoftevej, der virkede nervøs og ville købe en cigaret. Det blev afslået. Manden kan måske have noget med tyveriet at gøre, men han var til fods - uden taske eller andet.

Manden beskrives som dansk af udseende, 20 - 25 år, spinkel af bygning, kort blond hår og iført en sort jakke.