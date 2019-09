Tyveri fra kirke: Der forsvandt have- og parkmaskiner

Ølgod: For et års tid siden hærgede en tyv kirker i Sydvestjylland. Nu har der været et nyt kirketyveri, men denne gang var det ikke kirkesølvet, der forsvandt.

Der var natten til tirsdag indbrud i Bejsnap Kirke øst for Ølgod. Her forsvandt en Stiga parkhavetraktor, en kompressor, en gasbrænder med mere. Der er ikke fastsat en værdi af det stjålne.

Sidste års tyverier fra selve kirkerummene i blandt andet Årre og Fåborg blev i øvrigt opklaret og en mand fængslet. Da han blev løsladt, blev han taget på fersk gerning ved et indbrud i en kirke ved Horsens.