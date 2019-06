Janderup: I tidsrummet mellem søndag midnat og mandag klokken 12.00 brød tyve ind i et hus på Bymarken. Tyvene kom ind i huset ved at bryde et vindue op.

Tyvene stjal to computere fra henholdsvis Dell og Lenovo. Et sæt Bose høretelefoner, en iPad Air 2, en halskæde og ringe af mærket Clogau Poppy og diverse ringe og øreringe. Tyvekosterne har en samlet værdi af 20.000 kroner. libra