Lønne: På parkeringspladsen ved søen i Lønne på Gammelgabvej har en person set to mænd forsøge at bryde ind i to køretøjer, henholdsvis en norsk og en tysk bil. Gerningsmændene flygtede i en hvid VW Polo. Midt- og Vestjyllands Politi meddeler, at den hvide Polo er blevet set ved en stribe af biltyverier langs Vestkysten. Nummerpladen på den hvide Polo er endnu ukendt.