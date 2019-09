Oksbøl: Der var natten mellem tirsdag og onsdag indbrud i en villa på Kirkegade i Oksbøl. Det foregik gennem et kældervindue.

I villaen blev der stjålet en nøgle til en bil med nummerpladen BY 21 213. Det er en BMW 320d Gran Turismo Steptronic, modelår 2017. Den er nu efterlyst.

Et kig på Bilbasen viser, at bilen i hvert fald burde kunne indbringe omkring 350.000 kroner ved et lovligt salg.