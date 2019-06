Næsbjerg: Der var torsdag to ret desperate forsøg på tyveri i Næsbjerg øst for Varde. Klokken 11.00 kravlede en tyv ind i en villa på Troesmosevej i landsbyen. Det skete gennem et åbent vindue

I villaen var tyven tæt på at blive hjemmerøver, for den 74-årige mandlige beboer var hjemme. Beboerens tilstedeværelse skræmte dog tyven væk. Der blev da heller ikke stjålet noget.

Klokken 11.45 - altså tre kvarter senere - var en tyv, måske den samme person, inde i en villa på Næsbjerg Kirkegade i nærheden af det første gerningssted. Der blev stjålet et mindre kontant beløb. Det var ikke nødvendigt at bryde noget op, for døren var ulåst.

Der er ikke noget signalement af gerningsmanden, som altså kan have været i begge villaer.