Varde: En 18-årig mand fra Varde gjorde det noget lettere for politiet at finde frem til, hvem det var der stod bag et indbrud i en ejendom på Mølledammen i Varde.

I forbindelse med indbruddet, der fandt sted fredag mellem kl. 13.00 og 15.27, havde gerningsmanden tabt en seddel i ejendommen, hvor hans navn stod på, hvorefter politiet kort efter fandt frem til mandens adresse.

Her fandt politiet flere tyvekoster, lige den 18-årige også var i besiddelse af blandt andet våben og fyrværkeri.