Tysker sigtet for Blåvand-mord vil ud af varetægtsfængsel

Blåvand: En 19-årig tysker fik ved Retten i Esbjerg forlænget sin varetægtsfængsling med fire uger.

Den 19-årige blev den 29. maj om aftenen anholdt for drab med et stumpt våben med adskillige slag i ansigtet på Cai Lennart Henriksen i Blåvand. Også Cai Lennart Henriksens livsledsager, Else Nielsen, døde i en efterfølgende brand.

Det er derfor, han er varetægtsfængslet. Der er begrundet mistanke mod manden.

Den 19-årige vil imidlertid forsøge at komme på fri fod. Han har kæret sin fristforlængelse og dermed fængsling til Vestre Landsret.

Cai Lennart Henriksen, 61 år, og Else Nielsen, 85 år, var parret bag restauranten Perlen i Blåvand.

Den unge mand fik torsdag forlænget sin fængsling i Retten i Esbjerg, men Vestre Landsret skal altså tage endelig stilling.