Filsø og Nymindegab er to af destinationerne, når Traktorsafari åbner for sin første sæson i år.

Hennebjerg/vestkysten: Der er plads til 20 personer i den vogn, Werner Reif spænder bag sin traktor og kører på tur med turister i sit nye firma, Traktorsafari.dk

58-årige Werner Reif kommer, som navnet antyder, fra Tyskland, men for to år siden solgte han sin virksomhed og hus for at flytte til Danmark sammen med sin kone. De kendte landet og især området ved Houstrup fra de 12 år, de har holdt ferie her.

- Jeg havde fået venner, både tyske og danske, i Houstrup, fortæller Werner Reif om at tage springet.

Siden han kom til Danmark, har han haft forskelligt arbejde som handyman, men nu vil han gerne vise sit nye land frem til turisterne.

- Vi har ture til Filsø og Nymindegab, hvor jeg fortæller, siger Werner Reif, der vil fortælle om både naturen og historien.