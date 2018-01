Tysk varehuskæde rykker ind i Blåvand og bygger stort

Kaufhaus Martin Stolz bygger et 3.000 kvadratmeter stort varehus i Blåvand. Kvickly Varde bygger ny Fakta-butik ved siden af.

Blåvand: Når turisterne i fremtiden kører ind i Blåvand, vil de som noget af det første blive mødt en ny varehuskæde i Danmark. Det er tyske Kaufhaus Martin Stolz, der har købt hjørnegrunden ved Blåvandvej og Hvidbjerg Strandvej af søstrene Nanna Sørup og Grethe Nielsen. De her derved droppet planerne om en autocamperplads. I stedet bygger Kaufhaus Martin Stolz i år et varehus på 3.000 kvadratmeter.

Det er direktør Finn Erik Kristiansen fra ProVarde, som har ageret fødselshjælper. Han fortæller, at ejeren Martin Stolz er gode venner med Niels Sterndorff, der tidligere var direktør i Fleggaard. Han foreslog, at kæden, hvis varehuse hedder Stolz-Das Kaufhaus im Norden, rykkede over grænsen. Og så er valget af Blåvand meget nærliggende, da den som landets største kystdestination er elsket af de tyske turister.

Finn Erik Kristiansen har besøgt kædens hovedkontor i Burg og fået afstemt ønskerne.

- Og så er det faldet i hak, siger Finn Erik Kristiansen.

Kaufhaus Martin Stolz er kendt for at tilpasse sig de områder, hvor de har butik, ligesom varehusene er oplevelsesorienterede og har en lang række aktiviteter for især børn.