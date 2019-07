Tysk familie samler skrot til strandskib

Vejers: En stor bunke drivtømmer, et lille, sort vildsvin i plastik, adskillige neonfarvede plastikhandsker, reb, nylonsnor, flasker, kopper, måtter, riste, sko, finurlige plastikdimser - og andet godt fra havet.

Familien Petersen fra Hamborg har været flittige. De har støvsuget stranden syd for Vejers for diverse affald og kreeret et fantasifuldt strandskib, der stolt rejser sig i sandet helt derude, hvor der er adgang forbudt for biler.

- Vi er umådelig glade for at holde ferie i Vejers, det har vi gjort i mange år, men vi ønsker ikke at ligge på en overfyldt strand sammen med hundredvis af badegæster, derfor parkerer vi bilen så langt ude, vi må køre. Herefter lægger vi vores ting i trækvognen og trasker godt en kilometer ud i retning af Blåvand. Det er fantastisk, her har vi hele stranden for os selv, fortæller Anja Petersen, der trods sit dansk-klingende navn er tysk.

Hvor længe drivtømmerskibet får lov at stå vides ikke med bestemthed, måske kommer tidevandet før kommunens affaldsindsamlere - men hvad betyder det. Fornøjelsen ved at skabe noget sammen som familie er langt større end holdbarheden.