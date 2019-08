Tvillinger har spillet 100 kampe for Varde IF

Niclas (tv.) og Lasse Holm (th.) fik inden sidste fredags hjemmekamp overrakt et diplom for at have spillet 100 kampe for Varde IF. Diplomet blev overrakt af klubbens bestyrelsesformand, og drengenes far, Claus Holm. Foto: Jesper Christensen

Niclas og Lasse Holm, 22, er tvillinger og spiller begge for Varde IF i Danmarksserien. De spillede sidste fredag begge kamp nummer 100 for klubben, hvilket blev fejret med en hjemmesejr.

I 2015 startede et ungt tvillingepar på førsteholdet i Varde IF. Niclas og Lasse Holm kom fra EfB og blev hurtigt en fast del af holdet, hvor de med deres fart og gode teknik let skabte problemer for enhver modstander. Sidste fredag spillede de så begge deres kamp nummer 100 i 3-1 sejren over Tarup-Paarup på Sydbank stadion. De er altså, på trods af deres unge alder, to af Vardes mest rutinerede spillere. 200 kampe tilsammen taler sit tydelige sprog, og Niclas Holm håber på at komme til at spille mange flere. - Planen er at fortsætte i Varde IF i mange år endnu, siger han.

Skal skilles ad De talentfulde tvillinger endte med at spille i Varde, fordi de havde hørt godt om klubben og kendte mange af spillerne fra deres fælles tid på ungdomsholdene i EfB. De føler, at klubben har udviklet sig meget siden ankomsten for fire år siden. - Da vi kom, kunne vi knap nok stille hold, men nu har vi en spændende ung trup med stort potentiale, siger Lasse Holm. Han og broren har lige afsluttet en bachelor i erhvervsøkonomi på Syddansk Universitet i Esbjerg, men nu skal deres veje skilles. Lasse Holm flytter nemlig til Aarhus i september for at læse finansiering, mens Niclas Holm bliver i Esbjerg, hvor han skal starte som revisor associate i PwC. Lasse Holm kan dog ikke finde en ny klub i Aarhus med det samme, fordi han er låst for Varde IF indtil foråret. - Jeg håber, at jeg kan komme hjem og hjælpe i weekenderne, hvis der er brug for mig, siger han. Varde IF spiller lørdag klokken 15 sæsonens anden hjemmekamp på Sydbank Stadion, når Marienlyst kommer på besøg.