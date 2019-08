Tusindvis af skarver holder ædegilde i Filsø

Man kunne tænke, at skarven skal begrænses, for i disse dage har tusindvis af fuglene indtaget Filsø og æder løs. Men i virkeligheden er de resultatet af et iltsvind sidste år, der slog rovfisk i søen ihjel, så antallet af skaller og brasen er eksploderet - og dét er skidt for søen.

Rundt regnet 5.000 skarver er i disse dage med til at skrive et nyt kapitel i fortællingen om den ulykke, der i sensommeren 2018 ramte Filsø, da iltsvind kostede mindst 160 tons fisk livet i Filsø Søndersø. Det skriver Aage V. Jensen Naturfond i en pressemeddelelse. Københavns Universitet forsker i forbindelse med et større, nationalt forskningsprojekt, også i Filsø. Og det er ikke så simpelt, at det er skarven, der er skurken, og fiske-ædegildet bare skal stoppes.

Brev til alle lodsejerne Alle lodsejere i oplandet til Filsø har for nylig fået brev fra Aage V. Jensen Naturfond, om et forskningsprojekt, der skal kortlægge kilderne til fiskedøden i Filsø Søndersø i juli sidste år.

Varde Kommune, Sydvestjysk Landboforening, Landbrug & Fødevarewr, Mijøstyhrelsen, NaturRådgivningen og Københavns Universitet bakker op om projektet.

Iltsvindet for et år siden skyldtes en pludselig tilførsel af store mængder organisk stof til Filsø fra det 100 kvadratkilometer store opland.Lokale skybrud skyllede bogstaveligt talt en prop af organisk materiale fra oplandet ud i søen, mens høje temperaturer og vindstille satte ekstra skub i iltsvindet og fiskedøden.

Det næste år vil forskere fra Københavns Universitet med Theis Kragh som projektleder forsøge at finde de afgørende kilder til det organiske stof og de næringsstoffer, der gav grundlaget for iltsvindet, fiskedøden og den efterfølgende ubalance.

- Det er vores håb, at projektet vil afklare udfordringerne ved pludselig fiskedød, at undersøgelsen vil blive taget godt imod blandt lodsejere i oplandet, og at vi sammen med Sydvestjysk Landboforening som formidler kan indgå i et åbent og konstruktivt samarbejde, lyder det ibrevet til lodsejerne fra Leif Skov, der er bestyrelsesformand i Aage V. Jensen Naturfond, som finansierer forskningen i og omkring Filsø.

Filsøs problem er iltsvind sidste sommer, som tog livet af 1200 gedder - rovfiskenes forsvinden har fået antallet af andre fisk til at eksplodere, og tage overhånd, i søen. Foto: Theis Kragh

Iltsvind tog livet af rovfisk Sagen er den, at skarverne netop nu lukrerer på følgerne af sidste års massedød, skriver Aage V. Jensen Naturfond.De fiskeædende fugle æder nemlig løs af de brasener, skaller, flirer og hork, hvis bestande er mangedoblet, fordi deres fjender af rovfisk er væk som følge af iltsvindet. - Filsøs vande nærmest koger, når flokke på 2.000-3.000 skarver på samme tid fisker i et begrænset område. Skarverne hopper som delfiner ud af vandet og dykker i et væk, hvorpå der kort efter er fangst. Tællinger har vist, at cirka 5.000 skarver på det seneste har fisket løs i Filsø. Et forsigtigt skøn lyder, at skarverne hver dag æder 2.500 kilo fisk i søen. Og det går ikke kun ud over fredfiskene, også aborrerne, som skal være med til at sørge for, at der bliver opretholdt et godt forhold mellem rovfisk og fredfisk, bliver ædt af skarverne i stor stil, siger Theis Kragh, der er lektor på Ferskvandsbiologisk Laboratorium på Københavns Universitet.

Skarver allevegne, og de har det godt. Men, det er ikke dem, der er problemet i Filsø. Foto: Karin Gustausen

Filsø er blevet algebefængt Theis Kragh konstaterer, at Filsø det seneste år har leveret anskuelighedsundervisning i iltsvind, fiskedød og efterfølgende eksplosion i bestanden af fredfisk.- Biomassen af fisk i Filsø er femdoblet siden iltsvindet i 2018. Disse fisk er til ulempe for søen, da deres yngel æder løs af søens dyreplankton, der normalt holder væksten af alger i søvandet i ave. Skaller, brasen, flire og hork har så at sige i et år haft frit spil i søens vande, fordi deres naturlige fjender af rovfisk er slået ihjel. Derfor er Filsø præget af alger i denne tid, ja, den har næppe nogensinde været mere uklar og grøn, end vi er vidne til i disse uger, siger Theis Kragh.- Algevæksten er en følge af de store mængder fredfisk, der er resultatet af manglen på rovfisk, som skyldes iltsvindet. De mange skarver netop nu er et symptom på ændringerne efter iltsvindet. Det er ikke fuglene, der smadrer økosystemet i Filsø, de udbytter bare resultatet af ulykken sidste år i august, siger han.

Gedder sat ind til modangreb De første foranstaltninger til fremme af Filsøs vandkvalitet og økologiske balance er allerede sat i søen.Det er sket i skikkelse af 500 gedder på 7-10 centimeters længde. - De næste to somre håber vi at kunne udsætte 10.000 små gedder pr. sæson, så vi opnår en bestand af disse rovfisk, der har mange forskellige størrelser. Det bevirker, at Filsøs kommende geddebestand vil æde skaller og brasen i alle aldre, siger Theis Kragh.I dagene efter iltsvindet i slutningen af juli blev der talt mindst 1.200 døde gedder langs bredderne af Filsø Søndersø.