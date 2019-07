Turisterne står i lange køer til Tirpitz

To år efter åbningen af Tirpitz er interessen stadig så voldsom, at lange køer opstår dagligt i højsæsonen. Museet gør alt, hvad det kan, for at alle besøgende har en god oplevelse.

Et opmærksomt dialektøre opfanger, at mange af dagens gæster kommer langvejs fra. Familier fra Rødovre, Odder og Svendborg er at finde i køen samt mange tyske turister, der har lagt vejen forbi museet i klitterne.

Pressechef og leder af Tirpitz Helle Sørensen fortæller, at besøgstallet for denne sommer indtil videre ligger en lille smule under sidste års niveau, mens besøgstallet uden for højsæsonen er omkring 25 procent lavere end de foregående år. Museet runder i denne uge 100.000 besøgende for i år.

- Der er mange af os som rent psykisk ikke kan holde til at stå her hele dagen, og det er jo ærgerligt.

En talsmand for gruppen, der ønskede at være anonym, sagde:

JydskeVestkysten mødte også mange håbefulde gæster, der har opgivet at stå i dagens lange kø. Heriblandt en gruppe fra opholdssted på Fyn, der havde kørt hele vejen til Blåvand i håb om at se det prisvindende museum.

Blåvand: Hvis man vil besøge Bjarke Ingels arkitekttegnede bunkermuseum i Blåvand hen over sommeren, kan det anbefales at komme i god tid eller bevæbne sig selv med tålmodighed. De fleste af museets udstillinger kan kun opleves ved hjælp af en audioguide, og dem er der kun 500 af. For gæsternes velvære og for at tilbyde den bedste oplevelse kan museet derfor ikke huse mere end dét på en gang.

- Vi er her for gæsterne, ikke for genstandene. Men det er arkæologerne herude nok ikke helt enige i, siger museumsvært Eva Obbekjær. Foto: Jóhann Thór Haahr Hansen

- Vi har et ekstremt godt team, og vi går meget op i at give gæsterne den bedst mulige oplevelse, også selvom der kan forekomme lang ventetid, siger Eva Obbekjær.

Nu er hun og holdet i gang med dets tredje sæson, og hun roser hele holdet omkring Tirpitz for at have så godt styr på den store menneskemængde om sommeren. I konsultation med foreningen "Fucking Flink" har de opfundet en velkomstkomité bestående af en linjevogter ved indgangen, der hjælper gæsterne med praktiske spørgsmål og holder styr på køen, ligesom de på varme sommerdage stiller gratis vand til rådighed til de ventende gæster.

- Vi åbnede midt i højsæsonen, og selvom det kan lyde skræmmende, var det utroligt lærerigt og sjovt, for vi havde ligesom ikke nogen forgængere at ringe til og høre, hvordan man gør, siger Eva Obbekjær.

Eva Obbekjær er museumsvært og tovholder på dagen, og med op mod 1.800 besøgende om dagen i højsæsonen har hun og de 12 andre medarbejdere nok at se til. Hun har arbejdet her lige siden åbningen i juni 2017 og nyder at komme på arbejde, når museet er fyldt.

Køen kan blive for lang

Vejret er ifølge Eva Obbekjær ikke afgørende for besøgstallet. Under sidste års hedebølge af en sommer kom mange besøgende dels for at have en dag i skyggen og et mere tempereret klima, og også i dag når middagssolen står højest, knuger køen sig tæt op af den smule skygge, der kan findes i bunkeråbningen.

Bag skranken i cafeteriaet står Pernille Christensen og skænker vand, øl og mad fra museets nye omlagte økologiske køkken over disken. Selvom besøgstallet er en anelse lavere i år, er der flere gæster, som også bestiller mad i cafeteriaet i år. Hun fortæller, at udenfor højsæsonen er lørdag ofte er den travleste dag, men i sommermånederne er der mest tryk på i hverdagene:

- Uden for højsæsonen tænker alle danskere, at lørdag er skiftedag, og at der dermed ikke er særlig mange herude. Men de får sjovt nok alle samme idé, og det ender med at være travlest der, griner hun.