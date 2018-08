Turisterne har ikke opdaget det blå flags afløser: Men hellere biler på stranden end blåt flag

Badepunkt

Det blå flag er i Varde Kommune afløst af Badepunkt i Børsmose, Skallingen (Høje Knolde), Houstrup og Vejers.I Vejers og Børsmose skyldes det, at det er bilstrande.



Der er tale om et forsøg, og Badepunkt-flaget skal udbredes i Norden.



Badepunktflaget garanterer som det blå flag godt badevand og toiletter.



Badepunktflaget er dog lempeligt over for biler, hunde og affaldssortering.



Badepunktflaget vajer som et forsøg i Varde, Helsingør og Odense kommuner, men gøres permanent næste år.