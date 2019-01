Turister skal opdage Ølgods kulturdage

Udvalget for Kultur og Fritid vil have mere fokus på kulturturisme, og derfor skal Kulturdagene nu også henvende sig til turister.

Ideen i partnerskabsaftalerne er, at foreningerne skal forpligte sig på nogle mål til gengæld for det årlige tilskud. I den nye partnerskabsaftale står blandt andet, at Kulturdagene skal bidrage til kulturturismen.

Det har allerede fået det første udslag. Udvalget er begyndt at lave partnerskabsaftaler med de foreninger eller aktiviteter, som kommunen gerne vil støtte hvert eneste år. En af disse foreninger er Kulturdagene i Ølgod, der får et årligt tilskud på 50.000 kroner.

Fantastisk bredt udvalg

- Det her er ønske om, at Kulturdagene bliver et super godt initiativ, der stille og roligt måske vil kunne brede sig lidt længere ud fra Ølgod, siger Mads Sørensen (V), formand for kultur og fritid.

I håber simpelthen, at det her kan få en anden type turister til kommunen? Nogen som er interesseret i en operaforestilling eller en ballet?

- Ja. Det er en af udvalgets fokuspunkter at understøtte den udvikling, som jeg tror, blandt andet Tirpitz har sat i gang. Nemlig at vi får besøg af mange turister, som har en interesse for kunst og kultur. Der er det klart, at vi skal have nogle brede tilbud af forskellig karakter, og der må man sige, at hvis man kigger på Kulturdagenes program, så er det et fantastisk bredt udvalg.

Mads Sørensen mener, største udfordring er at markedsføre Kulturdagene over for turisterne.