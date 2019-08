Turister om at parkeringen kan rykke en kilometer væk: Så mister Tirpitz kunder

Blåvand: Skal en kommende ekstra parkeringsplads ligge en kilometer væk fra det populære Tirpitz-museum i Blåvand på grund af de mange restriktioner om naturbeskyttelse i området? Det kan blive løsning.

I hvert fald er der behov for mere end den permanente parkeringsplads uden for museet. Det viser en almindelig mandag i august. Der er allerede fyldt op fra formiddagen.

Men vil turisterne gå en kilometer?

Thomas og Kicki Jakobsen fra Aarhus gæstede museet mandag med lille Noah i klapvognen og fik en af de sidste parkeringspladser lige ved indgangen.

- Hvis der bliver en kilometer, kommer de til at miste gæster, siger Thomas Jakobsen, 31 år.

Men går I da aldrig en kilometer fra bilen til noget i Aarhus?

Nej, vi kender smuthullerne, hvor der er parkering, siger Kicki Jacobsen, 32 år.

- Vi kan sagtens gå en kilometer selv. Men turisterne bør have det at vide først, at man risikerer at gå så langt, siger Thomas Jakobsen.

Andre turister, som JydskeVestkysten har talt med, vurderer, at der så bør være flere handicapparkeringspladser foran bunkermuseet, hvis der virkelig bliver en kilometer at gå.