Turister forvilder sig ofte ud i øvelsesområdet, når der skydes

Der skal nu gøres noget aktivt, så der ikke vader så mange turister ind i skydeområde, når "kuglen er oppe". Major Stig Larsen oplyser, at det nu er så grelt ved Blåvand, at skydeøvelser i gennemsnit må afbrydes en gang om ugen på grund af vildfarne gæster.

Blåvand/Vejers: Når det er slemt, sker det 10 - 20 gange på en dag med mange turister, at én af vagterne ved Oksbøllejrens skydeterræn må ind at hente vildfarne turister, der ikke har opdaget, at "kuglen er oppe". Det vil sige, at der er skydeøvelse og at stranden mellem Blåvand og Vejers derfor er afspærret. Afspærringen gælder desuden Kallesmærskvej mellem Blåvand og Vejers og adgang til området fra veje i de omgivende plantager mod øst.

Antallet af vildfarne gæster under skydninger skal ned, og derfor iværksættes der nu en kampagne, som skal gøre det lettere for alle at navigere i turistområderne, som er nabo til det militære skydeterræn. Afmærkningen har ikke været ændret i en årrække, hvor der blandt andet har været posteret vagter på stranden. Der er også bomme på vejene. Men nu intensiveres afmærkningen. Der vil fortsat være både bomme og vagter.

Major Stig Larsen er chef for skydesikkerhedselementet i Oksbøllejren. Han deltog tirsdag, da der blev indviet et skilt ved Blåvandshuk Fyr, som skal bidrage til at informere om forholdsreglerne i området.

- Der er et stigende problem, som skyldes et øget pres fra turister, siger Stig Larsen.

Uvedkommende har i en del tilfælde gjort det nødvendigt at stoppe skydeøvelserne. Det sker i gennemsnit en gang om ugen, og ofte i forbindelse med skiftedage i sommerhusene lørdag. Men som regel ledes de strandgæster, som er kommet over linjen, ud, inden det når så vidt. Der kan selvfølgelig også i yderste konsekvens være en sikkerhedsrisiko, selv om forsvaret overvåger arealet. Det overvåges både til lands, men også vil vands. På vandet kan eksempelvis kitesurfere udgøre et problem.