Nørre Nebel: Der er stjålet en to computere - såkaldte laptops - og et kontant beløb. Det skete ved et indbrud i et sommerhus på Hedevang, som ligger ved Nørre Nebel.

Indbruddet fandt sted tirsdag i dagtimerne - mellem klokken 11.00 og klokken 13.00. Det er en tysk statsborger, som har anmeldt tyveriet.

Der er intet signalement af køretøj eller gerningsmand.