Truckercafeteria genopstår i nyrenoveret udgave: Roadhouse West var midlertidigt lukket

Varde: I øjeblikket er håndværkerne i fuld gang med at renovere landevejscafeteriaet på motortrafikvejen øst for Varde. Der er efterhånden ikke mange cafeteriaer tilbage på det danske hovedvejsnet, men Roadhouse West holder skansen, selv om det har været lukket i en periode.

Det er autoforhandler Claus Lützhøft i Grindsted, der ejer Roadhouse West. Han har siden februar drevet landevejscafeteriaet, i den første tid med en bestyrer.

Men det viste sig ikke at være den rette forretningsmodel for Claus Lützhøft. Efter en sygemelding i sommer ophørte ansættelsesforholdet, og siden har ejeren forsøgt at finde en forpagter.

- Det er lykkedes, siger Claus Lützhøft, som ser frem til en forretningsmodel, hvor han ikke har noget med driften at gøre, men derimod overlader alt dette til en forpagter.

- Jeg forventer, at Roadhouse West genåbner i begyndelsen af oktober, siger Claus Lützhøft.

Det er snart - ja, det er faktisk i næste uge.

Inden da skal håndværkerne være færdige med en renovering af Roadhouse West.

- Det er gulve, der udskiftes. Der friskes i det hele taget om med maling og nyt linoleum. Til gengæld fortsætter stedet med det nuværende inventar, siger Claus Lützhøft.