Tror du ikke, at en hund kan lide fisk? Så se lige her

Outrup: Den ni måneder gamle berner sennen-hund Abby kan godt lide fisk, i hvert fald når det gælder de produkter, som fabrikken Henne Pet Food fremstiller til hunde. Den var blandt gæsterne, da fabrikken søndag holdt åbent hus. Det åbne hus var måske mest for de tobenedes, men selvfølgelig var hunde også velkomne.

Der var åbent hus, fordi det er 25 år siden, at Ib Rasmussen overtog Henne Pet Food, som lidt misvisende i forhold til navnet ligger i Outrup. Men historien går længere tilbage. Det var Kaj Olesen fra Nørre Nebel, der fik ideen, da han så, at hans hund fik en flottere og blankere pels, når han fodrede den med rester af laks fra sin produktion.

En del hunde vil gerne spise et hundemadsprodukt med fisk i. Det demonstrerer den blot ni måneder gamle Abby. Den spiser faktisk lakseproduktet af mærket Cronch så hurtigt, at noget af maden må ud og ind af munden to gange.

Grundlaget for Henne Pet Food er nabofabriken Norlax. Det er restprodukter fra lakseproduktionen, der går over til nabofabrikken, der så laver fem varianter af produkter Cronch med et indhold af laks og samt nogle laksegodbidder. Der er desuden underleverancer til andre dyremadsfabrikker, og der også en produktion af kattemad på fabrikken i Outrup.