Trols Ravn (S) om miljøministeren: Magtarrogance - jeg har aldrig oplevet noget lignende

Folketingsmedlem Troels Ravn (S) er meget fortørnet over miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V), som kun svarede nej til et spørgsmål om udvidelsen af øvelsesområdet vest for Oksbøl.

Oksbøl: Med et pennestrøg underskrev to departementschefer fra henholdsvis Forsvarsministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet den 24. januar i år en aftale, som gør over ti procent af Varde Kommune til et stort øvelsesområde.

Forsvaret får i fremtiden adgang til Naturstyrelsens 8.000 hektar, mens Naturstyrelsen skal forvalte den lukrative jagt i Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn på 6.000 hektar.

Men processen og vejen til aftalen møder mere og mere kritik. Blandt andre fra folketingsmedlem Troels Ravn (S), der efter skriverierne i JydskeVestkysten har modtaget flere henvendelser fra bekymrede borgere.

Derfor har han skrevet til både Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) og miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

Til sidstnævnte har han spurgt:

Til Miljøministeren: Er ministeren enig med borgere i Varde Kommune, som udtrykker bekymring for, at udvidelsen af skyde- og øvelsesterrænet ved Oksbøl Kaserne vil føre til negative konsekvenser for natur og miljø i det berørte område?

Til det svarer ministeren kort og godt:

- Nej.

Et svar, som giver Troels Ravn sammen ansigtskulør som partifarven.

- Magtarrogance, jeg har aldrig oplevet noget lignende. Ministeren burde forklare og komme med argumenter, hvorfor ministeren ikke tager borgernes bekymringer alvorligt. Der er åbenbart langt fra ministerkontoret til Oksbøl, siger Troels Ravn.