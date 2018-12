Trods konkurs arbejdede folkene videre

I oktober 2005 gik Bounum maskinstation konkurs. Trods det arbejdede alt mandskab videre sommeren igennem. Den sidste høst skulle jo i hus.

Bounum: De tre nuværende ejere af Bounum maskinstation, Thomas Eskilsen, Michael Eskilsen og Kenneth Christiansen, købte Bounum Maskinstation for lidt over 13 år siden. Før købet af maskinstationen var de tre mænd blot almindelige ansatte, men kendte dog hinanden privat. - Thomas og Michael er jo brødre, og dem lærte jeg at kende i folkeskolen, siger Kenneth Christiansen, og fortæller videre. - Faktisk var det nok også mig, som fik dem ansat her. Og måske var det også min idé, at vi dengang skulle købe maskinstationen. Tilbage i 2005 havde den tidligere ejer nemlig store problemer med at få maskinstationen til at køre rundt. Så store problemer, at der en dag midt i oktober kom en flok advokater ind i frokostpausen og fortalte, at alle medarbejdere ikke længere behøvede at arbejde. Maskinstationen var erklæret konkurs. - Vi havde det godt på fornemmelsen, fordi der jo havde været en masse med advokater og sådan. Men der var ingen, der helt præcist vidste, hvornår og om det ville ske, fortæller Kenneth Christiansen.

Fakta Bounum maskinstation blev stiftet i 1967.I 2005 gik virksomheden konkurs og blev opkøbt af de tre nuværende ejere: Thomas Eskilsen, Michael Eskilsen og Kenneth Christiansen.



De tre nuværende ejere var alle tre ansatte på maskinstationen, da den gik konkurs.



I dag har virksomheden 25 ansatte, omkring 150 moderne maskiner og omsætter for 60 millioner kroner om året.



Højsæsonen for Bounum Maskinstation er fra midt marts til 1. november.



Udover landbrug har Bounum Maskinstation fire faste entreprenører ansat og en mindre afdeling, der arbejder inden for det fag.

Her i vintertiden bliver maskinerne gjort klar til sæsonen starter igen. Det er et stort arbejde med så mange maskiner og så lidt tid til at gøre det henover sommeren. Foto: André Thorup

Ånden på en maskinstation Selvom alle medarbejdere fik beskeden om, at maskinstationen var gået konkurs, var der ingen, som havde tænkt sig at stoppe arbejdet. Ifølge Kenneth Christiansen gør man ikke bare lige det, når man jo har nogle kunder, som er afhængige af en. - Alle os der arbejder sådan et sted som en maskinstation, er arbejdsheste. Og selvom virksomheden måske var gået konkurs, sad der jo stadig nogle kunder, som ingen skyld havde, og dem ville vi jo ikke skuffe. Det tror jeg bare er ånden på sådan en maskinstation, forklarer Kenneth Christiansen. En hurtig beslutning blev taget og allerede en måned senere overtog de tre nye ejere Bounum Maskinstation, som i dag kører godt rundt og giver overskud i regnskabet, trods der også har været nogle hårde år. - Vi har fundet ud af at lave det, vi er gode til. For et par år siden lavede vi måske for mange ting og havde ikke et skarpt fokus. Men det har vi i dag, og det er rigtig godt. Vi er ikke helt 100 procent i mål, men vi er ikke bekymrede for fremtiden, slutter Kenneth Christiansen.

Alle maskiner bliver fikset, hvis der er fejl, ellers bliver de smurt og vasket. Udover at gøre maskiner klar, tager de ansatte på kurser i vintertiden. Foto: André Thorup