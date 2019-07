Trods gode tider for økomælk: Landbrug ved Varde går konkurs

Et økologisk landbrug ved Sig er i øjeblikket under konkursbehandling. Men generelt er den økologiske produktion så godt sælgende, at der faktisk produceres på al kapacitet i øjeblikket.

Varde: Et landbrug ved Sig er i øjeblikket under konkursbehandling ved Skifteretten i Esbjerg. Der er tale om et økologisk landbrug med 190 køer og 200 hektar jord.

Det er et paradoks, at det netop er et økologisk landbrug, der er gået ned. For i modsætning til den konventionelle mælkeproduktion, så har økologisk mælkeproduktion gode tider.

Det oplyser Kjartan Poulsen, som er formand for Landsforeningen Danske Mælkeproducenter og selv er økologisk mælkeproducent i Outrup i Varde Kommune.

JydskeVestkysten har givet landmandsparret bag den økologiske mælkeproduktion mulighed for at udtale sig, men de er ikke vendt tilbage.

Landsforeningen Danske Mælkeproducenter er en brancheorganisation for både økologiske og konventionelle kvægbedrifter.

Kjartan Poulsen oplyser, at der ellers er god efterspørgsel på økologisk mælk.

- Det skyldes, at europæiske forbrugere efterspørger økologi, siger Kjartan Poulsen.

Tyske og franske mælkeproducenter omstiller sig til økologi, men der er alligevel ikke så mange, at de kan følge med efterspørgslen på deres hjemmemarkeder. Derfor er økologisk mælk fra Danmark en eksportsucces.

Til gengæld er der ikke den samme gunstige prisudvikling, når det kommer til konventionel mælk. Her er efterspørgslen ikke lige så stor.