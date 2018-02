Trods forvaltningens anbefaling: Kommunen overvejer stadig store busser fyldt med urolige elever

Nyt udbud skulle have medført, at færre elever til specialklasser blev transporteret sammen, fordi sammenstuvningen giver uro. Men nu er det usikkert, om det ender sådan.

"Det har vist sig at være for meget og har forårsaget megen uro under transporten, og vi har derfor ændret således, at der i den nye aftale kun vil være mulighed for at transportere 10 elever i hvert køretøj."

Varde kommune: Det er et kæmpe udbud, der er på vej. Skolekørsel, daghjemskørsel og lægekørsel er blot en del af det, der kommer ud i et stort, samlet udbud.

I 2012 blev Varde Kommune landskendt ved at tænke mange slags kørsel sammen i ét udbud. En af de afgørende nye ting var, at skolebus-ruterne ændrer sig i forhold til, hvor mange der skal med, og hvor de bor.Økonomisk har det været en kæmpe succes, men hen over årene steg kritikken af især skolekørslen. Derfor blev der for nogle år siden afsat flere penge til området. I 2017 blev der brugt 19,4 millioner kroner på kørsel. I det nye udbud tæller prisen 60 procent, mens forskellige kvalitetskrav tilsammen tæller 40 procent. Borgmester Erik Buhl (V) er usikker på, om prisen bliver lige så lav som nu.

Ingen garanti

Grundlæggende er borgmester Erik Buhl (V) enig med forvaltningen i, at antallet af elever per bus bør sættes ned.

- Jeg håber på det, for det har vist sig at være passende at køre med ti, siger han.

Han siger, at han er klar til at bruge ekstra penge for at få færre specialelever per bus. Modsat vil han ikke garantere, at det sker, hvis prisforskellen mellem de to bud er meget stor.

- Er der en væsentlig merpris ved at gå ned på ti, så må byrådet vurdere det, siger han.