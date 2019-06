Trods DF-blodbad klarede Annette sig hæderligt i vanskelig valgkreds

Alslev/Esbjerg: Annette Tandrup Beier Andersen fylder 40 år på søndag, og hun kan meget vel have en politisk karriere foran sig. Hun kan nemlig se et perspektiv i valgkredsen Esbjerg Omegn, der består af så forskelligartede byer som Hjerting, Bramming og Ribe, men ikke selve Esbjerg. Ikke et vildt homogent område. Annette Tandrup stillede op for Dansk Folkeparti i Esbjerg Omegnskredsen.

Annette Tandrup bor i Alslev, men arbejder i Esbjerg. Hun er dermed et slags grænsetilfælde med bopæl i den ene kreds, Varde, men ganske kort afstand til den anden kreds, Esbjerg Omegn.

- Jeg vil da gerne fortsætte som kandidat for DF i Esbjerg Omegn, siger Annette Tandrup.

Hun klarede sig godt i Vardekredsen, hvor hun bor. Hun fik 136 stemmer på DF's liste - kun overgået af Kristian Thulesen Dahl, Marie Krarup og Julie Gottschalk.

I Esbjerg Omegn blev hun nummer tre. Her fik hun 186 stemmer.

Det er ikke et fantastisk resultat, men stemmerne er kommet hjem i et parti, der ved dette valg var i frit fald - fra 21,1 procent til 8,7 procent af stemmerne.