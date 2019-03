Tredobling i de senere år: 34 år med cvr-nummer i tøjbranchen er ellers sjældent

Det er gået fra tre til ni ansatte i Dansk Uniform. Der en tiende på vej. Ordrerne strømmer ind i et firma i en branche, som er præget af hård konkurrence.

Varde: For ni år siden drev ægteparret Iver, 58 år, og Pia Sørensen, 52 år, tøjfirmaet Dansk Uniform med én ansat foruden dem selv, altså tre i alt. Det var nemlig i 2010, at firmaet flyttede fra Oksbøl til Varde med en ret beskeden bemanding. Men så begyndte væksten, og i 2013 flyttede firmaet til sin nuværende placering i industrikvarteret i Varde Syd. Væksten har været meget markant. Siden slutningen af 2018 har der været ni ansatte. Iver og Pia Sørensen har altså fundet ud af, hvordan der kan skabes vækst i en branche, hvor konkurrencen er blevet hårdere i de senere år. Der er faktisk en tiende ansat på vej. Nu er det ikke et almindeligt tøjfirma, selv om Iver Sørensen ikke lægger skjul på, at navnet Dansk Uniform er misvisende. Der er ikke kun tale om uniformer. Men firmaet retter sig meget mod profiltøj og beklædning til personale i beredskaber og brandvæsener. Brand og beredskab er det oprindelige kerneområde i Dansk Uniform, og Iver Sørensen har da også overvejet et navneskift, nu da der er mange andre former for profiltøj - især til store og mellemstore virksomheder.

Hossein Mirzad er skrædder. Det er Tanja Aaggard i baggrunden også. Tanja er den niende ansatte i firmaet Dansk Uniform. Foto: Morten Nielsen

Ikke nødvendigt med nyt navn Men det er egentlig ikke nødvendigt med et navnskift, for faktisk så er der så meget arbejde til de ni ansatte, at firmaet nu udvider med yderligere 200 kvadratmeter på industrivejen Hammeren, så det samlede areal i fremtiden udgør 600 kvadratmeter. Iver Sørensen peger på, at firmaets vækst skyldes, at det går på tre ben. Det kan sælge færdigtøj, det kan brodere og trykke, så tøjet kan blive meget detaljeret profiltøj, og der kan forandres, fremstilles og repareres på systuen. - Vi kan lave det hele. Vi trykker og broderer og forandrer profiltøj, så vi kan levere samme dag, hvis det haster, siger Iver Sørensen.

Dorte Krogh ved broderimaskinen. Hun er ved at sætte navne i profiltøj. Foto: Morten Nielsen

Hun fik et job En person, som helt konkret mærker væksten i firmaet, er Tanja Aagaard, der kom ind i december på grund af en større ordre til ambulancereddere. Hun er skrædder og syr stadig på opgaven. - Når hun er færdig med ordren, så har vi stadig arbejde til Tanja, siger Iver Sørensen. Tanja er dermed firmaets niende medarbejder. De 200 ekstra kvadratmeter skal bruges, så der bliver et showroom, hvor der i dag er systue. I dag kan man købe tøj i firmaet som privatperson, selv om der først og fremmest satses på en gros. Endnu ligger det ikke helt fast, om der også vises priser med moms i showroomet. Hidtil har Dansk Uniform mest henvendt sig til engroskunder og foreløbig skal momsen lægges til de priser, der står på prisskiltet. Iver Sørensen etablerede firmaet i Esbjerg i 1985 med sin far Carl Johan Sørensen. - Det er sjældent, at nogen har et cvr-nummer i den her branche i 34 år, konstaterer Iver Sørensen. Men det har han altså.

Lotte Kristensen laver her trykarbejde. Iver Sørensen ejer virksomheden Dansk Uniform. Foto: Morten Nielsen

Lena Orelius er daglig leder i Dansk Uniform. Foto: Morten Nielsen