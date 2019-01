Nomineringer skal få spændingen på kogepunktet, når årets erhvervspris uddeles onsdag i Varde Kommune. Bestyrelsen i ProVarde har fundet frem til et felt bestående af Dan-Grit i Alslev, Flensted i Skovlund og Kvickly i Varde.

- Vi har fået inspiration fra "Årets Vardenser", hvor der er nomineringer. På den her måde kan vi sætte flere virksomheder i spil, og det betyder jo også, at vi kan fremhæve flere virksomheder, selvom der stadig kun bliver en vinder, siger direktør i ProVarde Finn Erik Kristiansen.

- Bestyrelsen voterede, på et tidspunkt kom der røg op, og så var tre valgt ud, siger Finn Erik Kristiansen.

- På kontoret har vi fundet frem til virksomheder, der passer ind under fundatsen. Den er forholdsvis bred, så groft sagt: Hvem har ydet noget specielt, gjort noget specielt, eller skiller sig på en eller anden måde ud? siger Finn Erik Kristiansen og fortsætter:

Valget er faldet på tre virksomheder i hver sin størrelseskategori: Flensted i Skovlund, Kvickly Varde og Dan-Grit i Alslev, som hver især bliver omtalt her i JydskeVestkysten i dag og de kommende to dage.

Ingen popularitetskonkurrence

Efter nomineringerne var der godt en måneds tænkepause, inden bestyrelsen traf det endelige valg af årets virksomhed, som bliver kåret på årets nytårskur.

Årets Vardenser bliver indstillet af folket. Kan man tænke sig det ved erhvervsprisen?

- Det kan vi ikke styre, men det giver heller ikke ret meget mening. Nomineringerne skal foretages af nogen, der har rigtig meget indblik i virksomhederne. Det er ikke en popularitetskonkurrence, og det må det aldrig blive, siger Finn Erik Kristiansen og fortsætter:

- Så er det i min verden elastik i metermål. Så kan du jo vælge hvad som helst. Vi skal have fat i virksomheder, der kan være ambassadører for andre. Målet er vækst og arbejdspladser, og mange virksomheder går jo ikke rundt og praler, så det er vores opgave, at de bliver bragt i spil.