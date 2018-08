Horne: Der var onsdag mellem klokken 07.30 og klokken 10.18 indbrud i en landejendom på Lervadvej ved Horne nord for Varde. En rude blev knust til boligen, og en garageport blev også brudt op.

Der er stjålet et våbenskab med tre skydevåben. Det drejer sig om et jagtgevær, en riffel og et luftgevær. Der var desuden ammunition i våbenskabet.

Landejendommen er gennemrodet i forbindelse med indbruddet i de tidlige dagtimer onsdag.