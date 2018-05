Tre skoler får nyt fælles navn: Trane Skole og Børneby

Det nye fælles navn for skolerne i Tistrup, Horne og Sig bliver Trane Skole og Børneby. Desuden skal de første elever i Sig begynde at gå på skolen i Tistrup fra august 2019.

Tistrup/Horne/Sig: Hvad binder egentlig Tistrup, Horne og Sig/Thorstrup sammen? Overgangsbestyrelsen for en kommende institution med tre skoler og to børnehaver under sig har fundet svaret: Tranen.

Tilbage i tiden ejede Nørholm Gods kirkerne i området. Derfor er Nørholms kendetegn, tranen, på toppen af kirketårnene i både Thorstrup, Tistrup og Horne. Derfor har overgangsbestyrelsen for Tistrup Skole, Horne Børneby og Sig Børneby bedt om, at den nye store fælles institution skal hedde Trane Skole og Børneby. Det har Udvalget for Børn og Læring godkendt.

Det er meget usædvanligt i Varde Kommune, hvor skolerne udenfor Varde by indtil nu alle har haft navn efter det område, de ligger i.

- Jeg synes, det er friskt og modigt, at de har lyst til at kalde sig noget helt andet. Det, synes jeg, skal de bare have lov til, siger Peder Foldager (V), formand for Børn og Læring.

- Hvis de har vision med det, så er det rigtig fint.