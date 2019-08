Tre personer tilbageholdt påvirket kvinde

Kvong: Tre personer tilbageholdt torsdag en kvindelig fører af en bil i Kvong omkring T-krydset mellem Langgade og Hjørngårdsvej. De tre personer - en kvinde og to mænd - mente, at kvinden var påvirket af enten alkohol eller natkotika og anmeldte derfor kvinden til politiet klokken 14.33. Politiet anholdt hende og tog hende med til Esbjerg for at få taget en blodprøve.

Hun bliver desuden sigtet for kørsel i frakendelsestiden. Ifølge døgnrapporten kørte kvinden i en "bil taget uden ejers kendskab".