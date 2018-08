De ansatte risikerer at blive sparket og få smidt askebægre efter sig. Det er både psykisk og fysisk hårdt at arbejde på Søgården, der er et plejehjem for misbrugere. Arbejdstilsynet har i år udstedt to påbud oven i ét, der blev udstedt for et par år siden.

Varde: Ifølge Arbejdstilsynet arbejder de ansatte på det alternative plejehjem, Søgården, i Varde i et alt for hårdt fysisk og psykisk arbejdsmiljø præget af vold, trusler og traumatiske hændelser. Hele tre gange i løbet af de seneste to år har plejehjemmet fået et påbud fra Arbejdstilsynet. Beboerne på Søgården har det til fælles, at de enten er tidligere eller nuværende misbrugere af alkohol eller andre rusmidler. Plejehjemmet ligger i forbindelse med det konventionelle plejehjem Lyngparken, men beboerne er isoleret fra de øvrige plejehjemsboere og har eget personale. Der er 14 plejeboliger på Søgården. Der er før sommerferien udstedt to påbud, som JydskeVestkysten har fået aktindsigt i. I slutningen af 2016 udstedte Arbejdstilsynet også et påbud til Søgården i forbindelse med arbejdsmiljøet. Ifølge de to nye påbud skal Søgården dels forebygge risikoen for fysisk og psykisk vold, dels sørge for, at der kan ydes psykisk førstehjælp, når medarbejderne har været udsat for traumatiske hændelser. Ved det første påbud fra 2016 fik Søgården påbud om, at ledelsen skulle håndtere trusler på en måde, så medarbejderne ikke gik ned med stress.

Personalet på Søgården Der er 11 ansatte samt vikarer og mere løst tilknyttet personale på det alternative plejehjem Søgården. Der er altid to på vagt, undtagen når beboerne må forventes at sove. Der er én nattevagt

Personale sparkes og kradses Der nævnes i rapporterne fra Arbejdstilsynet eksempler på, hvad der har udløst hele to påbud i år. Det drejer sig blandt andet om, at det ikke systematisk kortlægges, hvornår der er risiko for vold. Det meste af personalet er nemlig ikke bekendt med, hvornår hændelser skal indrapporteres. Sådanne indberetninger ville ifølge Arbejdstilsynet kunne forebygge. Ansatte gav over for Arbejdstilsynet eksempler på, at de blandt andet beskyldes for at stjæle og nedgøres for deres arbejde. Der også personale, der er blevet sparket og kradset og har fået smidt termokander og askebægre efter sig. En beboer gjorde grin med en ansat og gentog en hel aften alt, hvad denne sagde. Arbejdstilsynet betragter voldsepisoder som arbejdsulykker.