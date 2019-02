Tre mænd anholdt kort tid efter de lavede tricktyveri i brugsen

Alslev/Hjerting: Der gik 20 minutter, så var den første anholdt. Der blev hurtigt slået alarm, efter der blev lavet et såkaldt "kassedyk" i Dagli'Brugsen i Alslev.

Det skete torsdag klokken 20.05. Tre mænd indfandt sig i butikken, og de afledte personalet og fik samtidig stjålet kontanter fra kassen.

Det blev imidlertid opdaget meget hurtigt, og ved Hjerting satte en politipatrulje efter den bil, som mændene kørte i. Bilen blev smidt i området Havbakken/Hjerting Strandvej, og ved hjælp af hunde blev den ene mand anholdt klokken 20.25 - altså blot 20 minutter senere.

En anden blev anholdt i en taxa. Den tredje blev fundet i området ved bilen klokken 21.02.

Det drejer om en 45-årig mand fra Esbjerg, en 39-årig mand fra Esbjerg og en 40-årig mand fra Odense. Politiet vil forsøge at få to af mændene varetægtsfængslet, da de tidligere har begået anden kriminalitet. De fremstilles derfor for en dommer fredag.

Der blev fundet kontanter i forbindelse med anholdelsen som formodes at stamme fra tyveriet mod brugsen.